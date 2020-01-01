Синхронная торговля, обучаю мастерству заработка от

16 000 руб./день

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Опыт 8 лет | Гарантия 100% | 600 партнеров |

Результат 3 000 000

руб/месяц

Я долго не верил, всегда считал что цифры это не мой удел. Встретил Алексея на конференции в Санкт-Петербурге. Так как в деньгах я нуждался как в воздухе, сразу решил попробовать! Сейчас я живу в полном достатке зарабатываю по 7 000 рублей почти каждый день, сейчас есть достаточно времени ухаживать за пожилой больной мамой.

С Алексеем знаком с 2018 года. Я был очень рад, когда мне удалось встретить его, после 5 минутный беседы я понял - это мое призвание. Он вселил в меня новую жизнь, рассказал о своем авторском продукте и дал возможность начать копировать его сделки. Очень благодарен Алексею.

Метаюсь по интернету уже с 2012 года, перепробовал все стратегии, понял что обучение требует очень много времени и сил. Благодарен Алексею что приютил меня, помог реализовать мои амбиции. Также хочу похвастаться что наконец то женился, родился сын. Наконец то реализовал мечту, купил себе новый внедорожник Toyota.

Обо мне

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Рад знакомству, меня зовут Алексей. Вырос и учился в Казане, когда мне было 12 мы семьей переехали в Волгоград. Тут я и обосновался. Наша семья жила небогато, уже с 17 лет мне пришлось искать работу, удалось найти на тот момент только низкоквалифицированую - мойщик посуды в ресторане.

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﻿ Уже тогда я осознал, что так продолжаться не может и искал дополнительный заработок. По началу успехи были очень пессимистичные, метался туда сюда. Но в 2014 году открыл для себя финансовые рынки, погрузился с полной отдачей. Результат моего пути вы можете наблюдать в моем блоге. На текущий момент мой доход в месяц составляет свыше 3 000 000 рублей.