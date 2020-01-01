Синхронная торговля, обучаю мастерству заработка от
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Результат 3 000 000
руб/месяц
Максим Захаров
Трейдер, доход 1 000 000 рублей/месяц
Метаюсь по интернету уже с 2012 года, перепробовал все стратегии, понял что обучение требует очень много времени и сил. Благодарен Алексею что приютил меня, помог реализовать мои амбиции. Также хочу похвастаться что наконец то женился, родился сын. Наконец то реализовал мечту, купил себе новый внедорожник Toyota.
Яков Барин
Начинающий трейдер, доход 250 000 рублей/месяц
С Алексеем знаком с 2018 года. Я был очень рад, когда мне удалось встретить его, после 5 минутный беседы я понял - это мое призвание. Он вселил в меня новую жизнь, рассказал о своем авторском продукте и дал возможность начать копировать его сделки. Очень благодарен Алексею.
Александр
Трейдер, доход 140 000 рублей/месяц
Я долго не верил, всегда считал что цифры это не мой удел. Встретил Алексея на конференции в Санкт-Петербурге. Так как в деньгах я нуждался как в воздухе, сразу решил попробовать! Сейчас я живу в полном достатке зарабатываю по 7 000 рублей почти каждый день, сейчас есть достаточно времени ухаживать за пожилой больной мамой.
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Синхронная торговля
Синхронизация, лучшая возможность быстрых и хороших результатов, весь процесс подключения занимает до 15 минут.
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Обучение
Обучение - процесс более долгосрочный, в среднем занимает до 2 месяцев, с последующим наставничеством.
Обо мне
Рад знакомству, меня зовут Алексей. Вырос и учился в Казане, когда мне было 12 мы семьей переехали в Волгоград. Тут я и обосновался. Наша семья жила небогато, уже с 17 лет мне пришлось искать работу, удалось найти на тот момент только низкоквалифицированую - мойщик посуды в ресторане.
Уже тогда я осознал, что так продолжаться не может и искал дополнительный заработок. По началу успехи были очень пессимистичные, метался туда сюда. Но в 2014 году открыл для себя финансовые рынки, погрузился с полной отдачей. Результат моего пути вы можете наблюдать в моем блоге. На текущий момент мой доход в месяц составляет свыше 3 000 000 рублей.
Контакты
Скайп: live:.cid.74c60300aeb862c2
Тел.: + 7 (495) 320-5078
E-mail: [email protected]
Адрес: г. Волгоград (Волгоградская обл), Рокоссовского 62, 7 Этаж, 409 кабинет